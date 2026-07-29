CCLR 2/2026 jetzt erhältlich

Die Ausgabe 2/2026 der „Carbon and Climate Law Review“ ist jetzt erhältlich.

Die Ausgabe enthält ein Editorial von Ivano Alogna sowie die folgenden Artikel:

Special Call for Papers: Gestaltung des Klimaregimes in Südostasien

Reichen Sie Ihren Beitrag für die internationale Konferenz in Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam (30. Oktober 2026) ein. Ausgewählte Beiträge haben die Chance auf eine Veröffentlichung in der CCLR.

Einreichungsfrist: 15. August 2026 (Abstracts: 500–800 Wörter)

(Abstracts: 500–800 Wörter) Vollständigen Special Call for Papers lesen (PDF)

Sie möchten einen Beitrag einreichen oder zur Weiterentwicklung der CCLR beitragen? Dann nutzen Sie unseren Call for Papers (englischsprachig). Weitere Details zur CCLR finden Sie auf der englischsprachigen Website.