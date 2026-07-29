CCLR 2/2026 jetzt erhältlich

Veröffentlicht am , aktualisiert am von August Andreae

Die Ausgabe 2/2026 der „Carbon and Climate Law Review“ ist jetzt erhältlich.

Die Ausgabe enthält ein Editorial von Ivano Alogna sowie die folgenden Artikel:

Special Call for Papers: Gestaltung des Klimaregimes in Südostasien

Reichen Sie Ihren Beitrag für die internationale Konferenz in Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam (30. Oktober 2026) ein. Ausgewählte Beiträge haben die Chance auf eine Veröffentlichung in der CCLR.

 

Sie möchten einen Beitrag einreichen oder zur Weiterentwicklung der CCLR beitragen? Dann nutzen Sie unseren Call for Papers (englischsprachig). Weitere Details zur CCLR finden Sie auf der englischsprachigen Website.

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