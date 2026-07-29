CCLR 2/2026 jetzt erhältlich

Die Ausgabe 2/2026 der „Carbon and Climate Law Review“ ist jetzt erhältlich.
Die Ausgabe enthält ein Editorial von Ivano Alogna sowie die folgenden Artikel:
- Standing in Climate Litigation von Brian J Preston
- Human Rights, ESG Duties, and the Quest for Corporate Climate Accountability von Annalisa Savaresi
- Corporate Climate Litigation in Brazil von Danielle de Andrade Moreira und Carolina de Figueiredo Garrido
- Climate Litigation: The Legal Landscape for Banks After the EU Climate Backlash von Martina Menegat
- Remedies and Enforcement in Corporate Climate Cases von Ying Xie, Michael Faure und Noah Walker-Crawford
Special Call for Papers: Gestaltung des Klimaregimes in Südostasien
Reichen Sie Ihren Beitrag für die internationale Konferenz in Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam (30. Oktober 2026) ein. Ausgewählte Beiträge haben die Chance auf eine Veröffentlichung in der CCLR.
- Einreichungsfrist: 15. August 2026 (Abstracts: 500–800 Wörter)
- Vollständigen Special Call for Papers lesen (PDF)
Sie möchten einen Beitrag einreichen oder zur Weiterentwicklung der CCLR beitragen? Dann nutzen Sie unseren Call for Papers (englischsprachig). Weitere Details zur CCLR finden Sie auf der englischsprachigen Website.